Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, когда это будет необходимо, снова будет перемещён из медицинской клиники в тюрьму, сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Саакашвили — обычный заключённый. Он был приговорен к шести годам лишения свободы, которые ему предстоит отбыть. Другие дела расследуются. То, что его перевели в больницу, так сочла пенитенциарная служба, и конечно, когда она сочтёт необходимым вернуть его в руставскую тюрьму, такое решение будет принято», — сказал Каладзе.

Саакашвили находится в частной тбилисской клинике «Вивамед» уже третий день. До сих пор неизвестно, какие исследования проходил бывший президент и как врачи клиники оценивают состояние его здоровья.