Киев, , 04:08 — REGNUM Доставку как можно большего количества оружия на Украину и ужесточение до максимума санкций в отношении России назвал своими первоочередными задачами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующее заявление он сделал 14 мая в интервью изданию Bild.

Дмитрий Кулеба

Кроме доставки оружия на Украину и максимального ужесточения антироссийских санкций Кулеба назвал ещё одну свою задачу — помощь вынужденно бежавшим за границу украинским гражданам.

По поводу возможности заключения перемирия с российской стороной Кулеба уточнил, что Украина готова к дипломатии, но только в случае, если такой шаг не приведёт к отчуждению части территории страны. Перемирие, по словам Кулебы, возможно лишь в случае, если оно не станет отсрочкой для дальнейшей фазы российской спецоперации.

Также глава МИД Украины выразил сожаление, что канцлер Германии Олаф Шольц слишком мало общался с ним во время визита в Берлин. Кулеба пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил для главы МИД ФРГ Анналены Бербок официальную встречу, тогда как германский лидер Шольц, по мнению Кулебы, ограничился лишь жестом вежливости.

Стоит отметить, что глава МИД Германии посетила Киев с официальным визитом 10 мая. В апреле в Киев хотел приехать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, но украинский лидер Зеленский отменил приём, объяснив такой шаг слишком тесными связями Штайнмайера с Россией. Решение главы Украины вызвало шквал критики со стороны Германии, а канцлер ФРГ Шольц признал, что именно из-за этого инцидента он отложил свой визит в Киев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Украины Кулеба призвал власти Германии более решительно поддержать киевский режим.

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