Берлин, 15 мая, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман рассчитывает на единство НАТО при решении вопроса о принятии Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом 14 мая сообщает портал Index.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По информации издания, Грлич-Радман заявил в Берлине, что, по его мнению, министерская встреча НАТО снимет сомнения Турции, которая выступает против вступления Швеции и Финляндии в альянс.

«Конечно, мы должны посмотреть, какова позиция Турции по этому вопросу. Но я уверен, что в конце концов будет достигнуто единство, когда дело дойдет до присоединения Финляндии и Швеции, с которыми мы разделяем одни и те же ценности», — приводит портал слова Грлич-Радмана.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что заявка Швеции и Финляндии на членство в НАТО будет «опасной авантюрой».