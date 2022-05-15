Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иркалий Кобахидзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проведёт весь срок наказания в грузинской тюрьме, сообщает 14 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни симуляция, ни членовредительство, ни что-либо в этом роде не может стать основанием для его перевода за границу и тем более для его освобождения или домашнего ареста. Всё очень просто — ситуация в тюрьмах резко улучшилась с точки зрения обслуживания. Это уже не те тюрьмы, которые были при предыдущем правительстве, когда за год в тюрьмах погибло 150 человек. Сегодня эта статистика сократилась в 12 раз, потому что там совершенно другой сервис и условия. Соответственно, если кто-то захочет членовредительства, симуляции и так далее, это не увенчается успехом», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что грузинская оппозиция требует отпустить на лечение за границу находящегося в заключении с 1 октября 2021 Михаила Саакашвили.