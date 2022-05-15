Южно-Сахалинск, 15 мая, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Сайты органов власти Сахалина стали недоступны для пользователей иностранных государств. Не могут воспользоваться информационными порталами также жители России, которые используют VPN, сообщило ИА «Сах. ком».

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Эксперт издания подтвердил, что доступ к ресурсам с иностранных IP-адресов ограничили сахалинские чиновники. Под это попали сайты правительства островного региона и всех муниципальных образований области.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт бесплатных объявлений «Авито» стал недоступным для пользователей из России 15 мая. Через некоторое время работа сайта и приложения были восстановлены.