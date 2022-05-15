Турин, Италия, , 03:20 — REGNUM Призыв со сцены украинских исполнителей и победителей конкурса «Евровидение-2022» хип-хоп группы Kalush Orchestra помочь Украине, Мариуполю и сидящим в недрах «Азовстали», не считают нарушением организаторы международного музыкального конкурса. Об этом 15 мая сообщает германское агентство DPA, цитируя слова представителя Европейского вещательного союза (EBU).

Евровидение

По мнению Европейского вещательного союза (EBU), заявление Kalush Orchestra следует понимать не как один из политических лозунгов, которые строго запрещены на конкурсе, а как «гуманитарный жест».

«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — заявил представитель EBU.

Стоит отметить, что организаторы конкурса дисквалифицировали музыкантов за меньшие нарушения правил конкурса. Так, в 2019 году была лишена права участия в конкурсе белорусская группа «Галасы 3Места» за, якобы, политический подтекст в представленной ими композиции. При этом суть подтекста и саму претензию организаторы мероприятия разъяснить не смогли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что победителями международного музыкального конкурса «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra, представившие музыкальную композицию Stefania. Они заняли первое место, резко оторвавшись от других претендентов на более, чем 160 баллов по результатам суммарного голосования зрителей и жюри конкурса.

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