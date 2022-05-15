Москва, 15 мая 2022, 04:09 — REGNUM Информацию об аресте имущества российского бизнесмена Романа Абрамовича в Португалии опроверг представитель предпринимателя. Об этом 15 мая сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Абрамовича.
«Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии», — приводит агентство слова представителя бизнесмена.
Ранее издание Publico сообщило о том, что в Португалии заморожено имущество российского бизнесмена Романа Абрамовича на сумму в 10 млн евро.
Читайте ранее в этом сюжете: В Португалии заморозили имущество Абрамовича на 10 млн евро — Publico