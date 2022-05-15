Ростов-на-Дону, 15 мая, 2022, 03:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд обязал поликлинику обеспечить лекарствами детей-инвалидов. Этому предшествовала прокурорская проверка, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В прокуратуру Первомайского района с жалобой обратилась мать двух детей-инвалидов. Женщина заявила о нарушении их прав на лекарственное обеспечение. В ходе проверки выяснилось, что дети заявительницы страдают тяжёлым хроническим заболеванием, являются инсулинозависимыми и находятся под наблюдением в детской городской поликлинике. Однако изделия медицинского назначения и средства диагностики учреждение здравоохранения вовремя не предоставило.

В суд было направлено исковое заявление об обязании поликлиники обеспечить детей необходимыми медицинскими изделиями. Суд исковые требования удовлетворил.