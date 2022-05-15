Элиста, 15 мая, 2022, 03:11 — ИА Регнум. В Калмыкии перед судом предстанут руководитель республиканского управления почтовой связи и его заместитель. Их обвиняют в хищении денежных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Согласно версии следователей, с 2019 года по 2021 год руководитель неоднократно присваивал денежные средства возглавляемого им управления. Сумма хищений превысила 1,5 млн рублей. Его заместитель в 2021 году похитил из кассы 700 тыс. рублей.

Глава управления обвиняется в хищении чужого имущества, его заместитель — в мошенничестве.

Уголовное дело рассмотрит Элистинский городской суд.