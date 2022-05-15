Москва, 15 мая, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Работа сайта и приложения «Авито» восстановилась в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fancycrave1 Интернет

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Функционал популярного сайта объявлений, который перестал работать 15 мая, восстановлен. Вся информация на сайте и в приложении вновь доступны для пользователей. Ранее при входе на ресурс выдавалась ошибка 502.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт бесплатных объявлений «Авито» стал недоступным для пользователей 15 мая.