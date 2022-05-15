Тбилиси, 15 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Грузия никогда не будет участвовать в войнах, сообщает 14 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Власти и правительство Грузии никогда не будут ввязываться в войну и никогда не будут проливать кровь грузин, абхазов или других народов», — сказала Цулукиани.

По этой причине, объясняют она и её однопартийцы, Грузия фактически исчезла из международной повестки дня, и её не приглашают на встречу министров обороны «Большой семерки» и НАТО.

Встреча министров иностранных дел «Большой семерки» состоялась в Германии. На встрече обсуждались вопросы «российской агрессии на Украине», а также преодоления региональных и глобальных последствий войны. Среди приглашенных стран были Украина, Молдавия и Индонезия, но Грузия приглашена не была.