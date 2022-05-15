Турин, Италия, , 02:41 — REGNUM Победителем музыкального конкурса «Евровидение — 2022», который проводился в итальянском Турине, стала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra. Прямую трансляцию мероприятия вёл телеканал Rai1.

Евровидение

Представители Украины считались безусловными фаворитами конкурса. По результатам суммарного голосования профессионального жюри и зрителей украинские музыканты получили 631 балл, оторвавшись от занявших второе место исполнителей из Великобритании более, чем на 160 баллов.

Победители конкурса представили музыкальную композицию Stefania на стыке хип-хопа и фолка. Как заявили сами музыканты, песня посвящена матери одного из участников коллектива и всем матерям Украины.

При этом после того, как песня прозвучала, исполнители призвали всех «Помочь Мариуполю» и помочь «ребятам на «Азовстали». По правилам конкурса, за подобные лозунги музыкантов обычно ждала дисквалификация. На этот раз организаторы сочли поведение исполнителей приемлемым.

Конкуренцию украинским представителям составили музыканты из 25 стран мира. Российские музыканты к конкурсу допущены не были в качестве санкционной меры со стороны организаторов конкурса в связи с ситуацией на Украине.

Второе место по итогам голосования заняли музыканты из Великобритании, набравшие 466 баллов, на третьем месте — исполнители из Испании, получившие по результатам голосования 459 баллов. Сербия, долго державшаяся на первой строчке во время голосования, по итогам получила 312 баллов и пятое место.

Согласно правилам конкурса, следующий конкурс «Евровидение» будет принимать страна, которую представляют победившие музыканты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об итогах второго полуфинала конкурса «Евровидение-2022»

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