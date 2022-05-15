Тбилиси, 15 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вице-пермьер и министр культуры Грузии Тея Цулукиани, выступая на учредительной конференции женской организации правящей партии «Грузинская мечта», подвергла резкой критике отношение к женщинам-политикам, существовавшеево время правления Михаила Саакашвили, сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Estonian Presidency Тея Цулукиани

«Я помню, потому что я оставалась у власти долгий период, то время, когда мы только приходили к руководству страной. Это было время, когда достоинство женщины-политика как таковое было попрано. Никто не воспринимал женщину-политика всерьез из-за грязной политики Саакашвили. Она был только предметом насмешек и издёвок», — сказала Цулукиани.

Напомним, что 14 мая в Тбилиси прошла учредительная конференция правящей партии «Грузинская мечта».