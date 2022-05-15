Берлин, , 02:15 — REGNUM Министры иностранных дел Швеции Анн Линде, Финляндии Пекка Хаависто и Турции Мевлют Чавушоглу в субботу 14 мая в ходе неформальной встречи в Берлине обсудили политику открытых дверей НАТО, написал ТАСС.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

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«Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО», — сообщила Анн Линде на своей странице в Twitter.

Линде рассчитывала на этой встрече переубедить министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в вопросе присоединения страны к НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий народ просит руководство своей страны заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку выступает против этого. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.