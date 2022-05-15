Гагра, Абхазия, 15 мая 2022, 02:10 — REGNUM Победу на повторных выборах по Гудаутскому избирательному округу № 18 в Абхазии одержал бывший премьер-министр этой республики Леонид Лакербая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на члена предвыборного штаба.

Флаг Абхазии
Флаг Абхазии

Сообщается, что центральная избирательная комиссия Абхазии намерена огласить предварительные итоги голосования 15 мая в 12:00 часов (мск).

«В Гудаутском избирательном округе № 18 в субботу прошли повторные выборы депутатов Народного собрания — парламента Республики Абхазия. Леонид Лакербая одержал победу, набрав на 304 голоса больше, чем его оппонент Беслан Таркил», — приводит информационное агентство слова члена штаба.

Ранее сообщалось, что в Абхазии по итогам первого и второго туров 12 марта и 26 марта были выбраны 33 депутата из 35. 12 апреля новый созыв парламента приступил к работе. При этом в Сухумском округе №8 и Гудаутском округе № 18 были назначены повторные выборы, так как ни один из кандидатов не набрал в этих округах нужного числа голосов.

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