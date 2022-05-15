Лондон, , 01:52 — REGNUM В Великобритании риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости. Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph нововведения коснутся в том числе и российских олигархов, которые после введения санкций «стали переписывать свое имущество на различные трасты».

В «Союзе труда» нет олигархов Ольга Ларина © ИА REGNUM

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Правительство страны таким образом ведёт борьбу с олигархами.

«Мы хотим покончить с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, которые наводнили британский рынок недвижимости. Наш рынок больше не будет открыт для коррупционеров и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность», — сказал в интервью министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Соединенного Королевства Майкл Гоув.

Перед завершением операции по купле-продаже Управление регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество сможет запрашивать у риелторов сведения о конечном владельце жилья, а также об источнике денежных средств покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании планируют сократить до 90 тысяч число сотрудников государственной службы, чтобы сэкономить в период кризиса. Секретарь кабинета министров Саймон Кейс написал письмо госслужащим, в котором признал решение «трудным, но интересным».