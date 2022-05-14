Москва, 15 мая, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Ревакцинироваться от коронавируса, несмотря на спад заболеваемости, призвал граждан России глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Такое заявление специалист сделал 14 мая в интервью ТАСС.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

По мнению Гинцбурга, спад заболеваемости — это момент, который обязательно нужно использовать для того, чтобы вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса смогли пройти как можно больше людей.

Специалист настоятельно рекомендовал для лучшей защиты от инфекции использовать сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом. По мнению главы Центра имени Гамалеи, за таким сочетанием — будущее, если говорить о профилактике коронавируса. Подобное сочетание, как утверждает Гинцбург, даёт очень высокую степень защиты от заболевания COVID-19.

Напомним, первая в мире назальная форма вакцины от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России стартовали исследования новой вакцины от COVID-19, созданной на основе вирусоподобных частиц.