Тбилиси, 15 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Тбилиси прошла учредительная конференция женской организации правящей партии «Грузинская мечта», сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, роль женщин в политической жизни страны важна, и её следует еще больше повышать.

«В многовековой истории Грузии женщины всегда играли особую роль. Стоит отметить, что именно женщина, святая Нино связала Грузию с христианством. Самый самоотверженный пример преданности родине и вере связан с именем женщины, сятой царицы Кетеван. Символично, что женская организация нашей партии основана в этот день, в день царицы Тамары. На протяжении веков женщины Грузии вносили наибольший вклад в защиту нашей государственности и веры, в развитие нашей страны и ее культуры», — сказал Кобахидзе.

Он назвал введение гендерных квот для активного участия женщин в политике важным шагом, но при этом отметил, что ещё многое предстоит сделать, и создание женской партийной организации служит этой цели. «У нас амбициозные планы, и я хотел бы пожелать успеха нашей женской организации в реализации этих планов», — заявил Кобахидзе.