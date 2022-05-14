Никосия, 15 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Санитарные пропуска с QR-кодами при посещении общественных мест (за исключением медицинских учреждений) отменяются на Кипре. Об этом 15 мая сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что согласно вступившим в силу нововведениям, санитарный пропуск, в котором указывается история вакцинации от COVID-19 и выздоровления после этой болезни, теперь будет нужен лишь для того, чтобы зайти на закрытые территории, в амбулаторные отделения больниц, в дома престарелых, диагностические и медицинские центры.

Отмечается, что лицам, у которых не будет с собой такого пропуска, нужно будет предъявить при входе в эти учреждения сертификат с отрицательным тестом на COVID-19 (действителен в течение 72 часов), либо экспресс-тест на антиген (действителен в течение 48 часов). Эти правила будут распространятся как на посетителей, так и на сотрудников этих учреждений.

Кроме этого, разрешается навещать пациентов в частных и государственных больницах: число посетителей не должно превышать двух человек в день. Они должны иметь при себе результаты экспресс-теста (действителен в течении 24 часов). В случае необходимости увеличении количества посетителей, потребуется разрешение администрации медучреждения.

С 15 мая отменяется самоизоляция лиц, которые находятся в тесном контакте с носителями коронавируса и не имеют сертификатов о вакцинации от COVID-19 или выздоровлении после перенесенного заболевания.

«По этой причине в школах аннулируется и программа Test to Stay, которая предусматривала двукратное тестирование в течение одной недели невакцинированных учеников и учителей, которые контактировали с носителями коронавируса, но при этом не желали уходить на карантин и стремились продолжить учебные занятия в школьных помещениях. Кроме того, детям до 12 лет больше не придется в обязательном порядке носить защитные маски», — сообщает информационное агентство.

С 14 мая разрешается заполнять на 100% посетителями конференц-залы, ночные клубы, храмы, заведения общественного питания, танцевальные и музыкальные залы, если их площадь составляет не более 500 кв. метров. Помещения большей площади можно будет заполнять посетителями на 85%.