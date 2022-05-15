Хельсинки, , 01:28 — REGNUM Посол Финляндии в Брюсселе подаст заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, скорее всего в среду, 18 мая, написало РИА «Новости» со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Позицию Финляндии о вступлении в НАТО обозначил глава МИД страны Пекка Хаависто. Он отметил, что переговорами о вступлении в НАТО будут заниматься делегации, в состав которых войдут представители МИДа и министерства обороны.

Помимо этого Пекка Хаависто заявил, что Финляндия готовится к возможной реакции России на вступление страны в НАТО и «традиционным военным угрозам».

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий народ просит руководство своей страны заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку выступает против этого. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.