Элиста, , 01:11 — REGNUM В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня 15 мая в степной республике порывы ветра будут достигать 17-20 метров в секунду. Непогода может стать причиной порывов линий связи и электропередачи, повала деревьев, обрушения шатких конструкций.

Спасатели рекомендуют жителям Калмыкии быть осторожными и ограничить выход из зданий в непогоду.