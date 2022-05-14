Берн, 15 мая, 2022, 01:10 — ИА Регнум. В Швейцарии в воскресенье, 15 мая, состоится референдум, на котором будет решена судьба поправок в закон «О трансплантации человеческих органов и донорстве», написал ТАСС.

Minzdrav.gov.ru Операция по трансплантации почки

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Швейцарии сейчас «требуется гораздо больше органов», пояснило на своём сайте правительство страны. В настоящее время трасплантация органов умершего возможна лишь в том случае, когда человек при жизни дал на это своё согласие. Если же задокументированного согласия нет — решение принимают родственники.

В случае одобрения на референдуме поправок, будет действовать правило «молчаливого согласия». Органы будет разрешено использовать для донорства, если умерший при жизни не высказывался против трансплантации.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская конференция по донорству крови и костного мозга прошла 28 — 29 апреля в Нижнем Новгороде.