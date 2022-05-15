Таганрог, Ростовская область, , 01:09 — REGNUM В рамках работ по благоустройству территорию Пушкинской набережной в Таганроге (Ростовская область) расширят. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Вид на Пушкинскую набережную Екатерина Булатова © ИА REGNUM

План по благоустройству объекта предусматривает не только реконструкцию, но и расширение Пушкинской набережной, где расположено большое количество охранных зон.

Территорию условно разделят на четыре участка. В исторической части сохранят старинную брусчатку, напротив Каменной лестницы оборудуют зону для прогулок и проведения различных массовых мероприятий. Также предусмотрено оборудование пляжа и создание зоны для занятий спортом.

К детальной разработке проекта приступят в сентябре. Ориентировочно создание рабочей документации составит 20 млн рублей.