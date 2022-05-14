Новошахтинск, Ростовская область, 15 мая, 2022, 01:04 — ИА Регнум. В Новошахтинске (Ростовская область) пожарные спасли людей из горящего дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

32. mchs. gov. ru Пожар

О пожаре в частном доме на улице Стахановской стало известно примерно в 19:20 мск 14 мая. Огонь распространился на площади 30 кв. метров. В результате случившегося никто не пострадал. Из горящего дома спасли людей.

На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС России и три единицы техники. Потушить пожар удалось в течение 20 минут.