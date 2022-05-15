Братислава, , 01:05 — REGNUM Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны. Об этом он сообщил 14 мая на своей странице в социальной сети.

Памятник солдату Великой отечественной войны. Свердловская область © ИА REGNUM

«Это не просто осквернение. Речь идет о нанесении символики, используемой экстремистскими и радикальными группировками, причем в совершенно очевидном контексте», — сообщил Жилинка в социальной сети.

Он также подчеркнул, что на этот поступок последует реакция с применением уголовного законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Словакии осквернили памятник советским воинам-освободителям.

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