Буффало, США, , 01:03 — REGNUM До десяти человек возросло число погибших в результате стрельбы в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк. Об этом 14 мая сообщает местное издание Buffalo News.

Стрельба Alexas_Fotos

Мужчина открыл стрельбу в супермаркете Tops Markets на Джефферсон-стрит в городе Буффало, при этом во время стрельбы он вёл трансляцию на одном из стриминговых сервисов. В результате стрельбы, по последним данным, погибли десять человек, 13 человек были ранены, трое из них были госпитализированы, их состояние оценивается врачами как критическое.

Сотрудники полиции сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе. Отмечается, что на оружии стрелявшего было написано оскорбление на почве расовой ненависти. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате стрельбы в супермаркете в городе Буффало в американском штате Нью-Йорк.

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