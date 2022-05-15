Элиста, , 01:01 — REGNUM В Калмыкии огнеборцы потушили крупный пожар в двухквартирном жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 15 мая.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

О пожаре на улице Джангара в селе Вознесеновка поступило в экстренные службы примерно в 21:00 мск 14 мая. К месту происшествия оперативно прибыли три подразделения Элистинского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению пожара была привлечена добровольная пожарная дружина Вознесеновского сельского муниципального образования.

Огнём была объята кровля двухквартирного кирпичного одноэтажного дома. Площадь пожара составляла 200 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.