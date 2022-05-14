Самара, 15 мая, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Информацию о возможном взломе сайта администрации Самары проверяют специалисты. Об этом 14 мая сообщила руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова в своем Telegram-канале.

Взлом

«Поступают жалобы на возможный взлом сайта администрации Самары. Наши специалисты сейчас проверяют эту информацию», — сообщила она.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что на сайте администрации Самары в разделе «Образование» при переходе по ссылке про организацию детского досуга пользователи направлялись на сторонний сайт с видеоматериалами порнографического содержания.