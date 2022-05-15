Москва, , 00:38 — REGNUM Приложение и сайт самой популярной в России интернет-платформы объявлений «Авито» (Avito) перестали открываться у российских пользователей. Об этом 14 мая сообщают пользователи сети интернет, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM.

Логотип Avito Сайт Avito

При попытке зайти на сайт «Авито» всплывает шибка 502, которая означает, что сервер не смог обработать запрос по техническим причинам. Приложение, при попытке войти в него, выдаёт сообщение о неизвестной ошибке, пользователям предлагается сделать попытку входа позднее.

По состоянию на 00:30 15 мая проблема с авторизацией и со входом на сайт и в приложение до сих пор не устранены.

Напомним, платформа «Авито» является одной из самых популярных для размещения объявлений разной тематики пользователями сети интернет в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневно на платформе размещается более 700 тыс. объявлений. Компания была создана в 2007 году.