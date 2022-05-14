В России произошёл сбой в работе сайта и приложения «Авито»
Москва, 15 мая, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Приложение и сайт самой популярной в России интернет-платформы объявлений «Авито» (Avito) перестали открываться у российских пользователей. Об этом 14 мая сообщают пользователи сети интернет, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM.
При попытке зайти на сайт «Авито» всплывает шибка 502, которая означает, что сервер не смог обработать запрос по техническим причинам. Приложение, при попытке войти в него, выдаёт сообщение о неизвестной ошибке, пользователям предлагается сделать попытку входа позднее.
По состоянию на 00:30 15 мая проблема с авторизацией и со входом на сайт и в приложение до сих пор не устранены.
Напомним, платформа «Авито» является одной из самых популярных для размещения объявлений разной тематики пользователями сети интернет в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневно на платформе размещается более 700 тыс. объявлений. Компания была создана в 2007 году.