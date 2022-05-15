Москва, , 00:37 — REGNUM Сайт бесплатных объявлений «Авито» стал недоступным для пользователей 15 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Интернет Rock1997

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При входе на популярный сайт объявлений «Авито» браузеры выдают ошибку «502». Просмотреть объявления не возможно. Также не работает приложение площадки «Авито».

Как сообщало ИА REGNUM, Китайская студия miHoYo анонсировала новую игру Zenless Zone Zero для ПК и мобильных устройств под управлением iOS. Об этом 13 мая написал портал Gematsu.