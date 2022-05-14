Севастополь, 15 мая, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Привет сотруднику департамента правительства Севастополя, который принимает участие в специальной военной операции на Украине, передал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом 13 мая глава города написал в своем Telegram-канале.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

«Алексей, который работает в одном из департаментов правительства Севастополя, стал героем одного из роликов в аккаунте @wargonzo. Он не смог остаться в стороне и поехал на Украину», — сообщил Развожаев.

Он также отметил, что в настоящее время Алексей находится в Мариуполе.

«Я и всё Правительство передают Алексею привет! Победа будет Za нами!», — подчеркнул глава города-героя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россия доставила на Украину почти 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.