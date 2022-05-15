Кабул, , 00:00 — REGNUM 14 мая представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контрольно-пропускной пункт в местности Далансанг провинции Панджшер. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По данным источников, с помощью биометрических устройств талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идентифицировали и арестовали не менее 15 бывших военнослужащих.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Житель Панджшера сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили ему въехать в Панджшер после снятия отпечатков пальцев, но арестовали другого пассажира по результатам биометрии.

Напомним, устройства, оставленные западными войсками в Афганистане, содержат конфиденциальную информацию о бывших государственных служащих.