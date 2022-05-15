Тбилиси, , 00:01 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16–18 мая 2022 года отправится в Брюссель с рабочим визитом. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Илья Дарчиашвили проведет встречи с государствами-членами ЕС, министрами иностранных дел, которые в Брюсселе соберутся в рамках Совета ЕС по иностранным делам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках встреч стороны обсудят современную повестку европейской интеграции. Грузинская делегация заполнит анкету Еврокомиссии по соответствующим вопросам, а также по ситуации в области региональной безопасности.