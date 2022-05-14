Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Самый тяжёлый энергетический кризис за последние 50 лет переживают Соединённые Штаты. Об этом 14 мая заявил президент американской Ассоциации нефти и газа Тим Стюарт.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжёлый энергетический кризис за последние 50 лет», — цитирует Стюарта Fox News.

Он отметил, что цены на бензин и дизельное топливо являются рекордно высокими. По словам Стюарта, что нынешняя американская администрация не имеет плана по выходу из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что 14 мая цены на бензин в США вновь обновили исторические максимумы.

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