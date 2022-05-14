Рим, 14 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Об этом 14 мая сообщает ИА REGNUM.

Carine06 Новак Джокович

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ATP два эйса, ни одной двойной ошибки и 1 из 2 брейков.

В финале турнира Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Джокович одержал 1000-ю победу в карьере при 203 поражениях. Он стал пятым теннисистом в истории, который преодолел отметку в 1 тыс. побед. По этому показателю лидерами являются американец Джимми Коннорс (1274), швейцарец Роджер Федерер (1251), чех Иван Лендл (1068) и испанец Рафаэль Надаль (1050).

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