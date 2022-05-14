* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 мая, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют задержания и пытки семей членов Фронта сопротивления как «инструмент давления» на бойцов. Об этом 14 мая сообщает Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали семью командира Фронта сопротивления в Тахаре и вынудили его сдаться», — сообщили источники.

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы пытали этого командира после того, как он сдался, и выбили у него «признание».

Отметим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно отрицают сообщения о пытках мирных жителей в Афганистане.

Напомним, ранее специальный докладчик ООН по правам человека Ричард Беннетт заявил, что были обнародованы видеоролики, аудиофайлы и отчеты об «очень тревожных нарушениях прав человека в Панджшере, Баглане и Тахаре», которые нуждаются в дополнительном подтверждении.

Ричард Беннет подчеркнул, что следит за ситуацией.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.