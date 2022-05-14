Буффало, США, 14 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Во время стрельбы в супермаркете в США погибли не менее восьми человек. Об этом 14 мая сообщает телеканал BNO News.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

По последним данным, мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Буффало, штата Нью-Йорк. Во время этого действия он вёл прямую трансляцию на стриминговом сервисе Twitch.

Отмечается, что нападавший убил не менее восьми человек и ранил ещё несколько. Он опубликовал онлайн-манифест, где назвал себя сторонником превосходства белых.

В местной полиции подтвердили, что подозреваемого уже взяли под стражу. Появилось видео с места задержания. На нём видно, что у мужчины была полуавтоматическая винтовка.

«Я внимательно слежу за стрельбой в продуктовом магазине в Буффало. Мы предложили помощь местным чиновникам. Если вы находитесь в Буффало, пожалуйста, избегайте этого района и следуйте указаниям правоохранительных органов и местных чиновников », — заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.