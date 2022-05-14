Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Оказание помощи Украине и поддержание оборонного потенциала НАТО обсудили по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом 14 мая говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Блинкен и Столтенберг подвергли критике специальную военную операцию России на Украине и подтвердили «поддержку украинского народа».

Также они отметили «важность поддержания мощных средств сдерживания и обороны НАТО».

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