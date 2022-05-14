Майами, США, 14 мая 2022, 23:45 — REGNUM Небольшой самолёт упал на мост в городе Майами, после чего загорелся. Об этом 14 мая сообщает телеканал NBC. Дым от возгорания было видно на расстоянии многих миль.

Огонь
Огонь
jonel hanopol

Журналисты сообщают, что от столкновения самолёта с мостом оказался поврежден один автомобиль. В данный момент на этом участке перекрыто движение, сообщают в полиции Майами.

Судя по видео с места события, при столкновении с мостом самолёт врезался в один автомобиль, что принесло транспортному средству сильные повреждения капота. Сам самолёт затем «приземлился» на мост, где загорелся.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек. Двое из них попали в больницу.