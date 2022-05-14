Москва, 14 мая, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Непризнание странами «Большой семерки» (G7) изменения границ Украины безразлично России. Об этом 14 мая сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

По его мнению, в итоговом заявлении глав «Большой семерки» по итогам трехдневной встречи принципиально нового нет.

«Нашей стране (России) плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей, — отметил Медведев. — Не забывайте прецедент Косово, западные друзья».

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны G7 должны сохранять давление на Россию новыми поставками оружия киевскому режиму и усилением санкций.