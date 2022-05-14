«Сломить Россию не удастся» — посол РФ о здравомыслящих политиках в ФРГ
Москва, 14 мая, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Здравомыслящие политики в Германии понимают, что Россию не получится сломить или изолировать. Об этом 14 мая заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире «Соловьёв Live».
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Германия
«Здравомыслящая часть политического истеблишмента понимает, что нас сломить, как они хотели, быстро и резво не получится», — сказал Нечаев.
По его словам, Россию вообще сломить не получится, а также её невозможно изолировать политически.
Посол отметил, что немецкие политики заявляют о скорейшем введении эмбарго на российские энергоносители либо из внутриполитических соображений, либо в угоду англосаксонскому мейнстриму.
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