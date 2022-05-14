Москва, 15 мая, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия твёрдо убеждает США, что капитуляция Москвы на Украине не состоится. Об этом 14 мая Антонов заявил в эфире «Соловьёв Live».

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«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет, — заявил посол. — Мы твёрдо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими Вооруженными силами, они будут полностью выполнены».

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что антироссийские санкции являются причиной сбоев в поставках продовольствия.