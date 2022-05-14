Донецк, , 22:45 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:43 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 «Град».