Лиссабон, 14 мая 2022, 22:52 — REGNUM Имущество российского бизнесмена Романа Абрамовича на сумму в 10 млн евро оказалось заморожено в Португалии. Об этом 14 мая сообщает издание Publico.
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По данным журналистов, инициатором заморозки имущества бизнесмена стало министерство иностранных дел Португалии.
Отмечается, что регистрацию права собственности Абрамовича в жилом комплексе Кинта-ду-Лагу заморозили ещё 25 марта 2022 года.
Ранее агентство Reuters сообщило, что российский миллиардер Роман Абрамович продает футбольную команду лондонского «Челси».