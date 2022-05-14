Лиссабон, 14 мая, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Имущество российского бизнесмена Романа Абрамовича на сумму в 10 млн евро оказалось заморожено в Португалии. Об этом 14 мая сообщает издание Publico.

Marina Lystseva Роман Абрамович

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

По данным журналистов, инициатором заморозки имущества бизнесмена стало министерство иностранных дел Португалии.

Отмечается, что регистрацию права собственности Абрамовича в жилом комплексе Кинта-ду-Лагу заморозили ещё 25 марта 2022 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российский миллиардер Роман Абрамович продает футбольную команду лондонского «Челси».