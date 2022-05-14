Москва, 14 мая, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Из России на Украину доставлено почти 20 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 14 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1009 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки семь.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе проведения спецоперации доставили в Харьковскую область очередную партию гумпомощи.