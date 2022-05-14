14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:59 — REGNUM Заявление стран «Большой семёрки» (G7), в котором они осудили «неоправданное использование» Российской Федерацией указаний на своей ядерный потенциал и призвали её проявлять сдержанность, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«А мы призывали не расширять НАТО на восток. Так что разгребайте последствия своей несговорчивости!» — пишет Кот Ш.

Многие пользователи оказались возмущены запредельным уровнем лицемерия, которое позволяют себе страны «Большой семёрки». Граждане уверены, что руководства этих государств прекрасно отдают себе отчёт в том, что США использует не только ядерную риторику, но и применяло уже такое вооружение на практике. Тем не менее Вашингтон осуждению со стороны G7 почему-то не подвергся.

«Сучье племя! Главные мутилы на планете Земля нас поучают! Уму непостижимо!» — возмущается Андрей З.

«Да уж, у России такая неприемлемая риторика! Американцы вот просто взяли, да ударили ядерными бомбами по Японии, без лишней риторики. Они молодцы. А России бомбить ядерными снарядами Львов и Киев нельзя — это риторика пагубная», — заметил Александр С.

Часть людей полагает, что подобными заявлениями страны G7 скрывают своё искреннее желание — ударить ядерными бомбами по России первыми.

«Все из этой «Большой семёрки», кроме, вероятно, Франции и Италии, исторически и экономически заинтересованы в агрессивной политике против России. А это всё — лишь попытка маньяка добродушно улыбаться, в то время когда он сам держит нож в руке», — считает Никита Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что ядерную риторику ввели в оборот как раз таки страны Запада и специально приписывают её Москве.

«Так вы же сами эту ядерную риторику и ввели в общественный оборот, постоянно пугая своё население ядерными ракетами, которые якобы направила в его сторону Российская Федерация», — отметил Владлен К.

Ряд пользователей указывает на то, что США и её союзники сами двигают мир к глобальной ядерной войне, поэтому вины России здесь никакой нет.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если США и их прихвостни не остановятся, то они точно получат по башке рано или поздно ядерной дубиной. Ну, а что делать, если эти подонки сами лезут на рожон? Они ведь проверяют нас на слабость. Если мы её продемонстрируем, то всё, пиши пропало — в радиоактивном пепле сгорим мы», — предостерегает Рафаэль И.

«У иной страны и её народа бы терпение столько не было. Если бы против неё совершили столько же гадостей, сколько против России и её народа, начиная с девяностых. Пускай лучше у себя в глазу сперва бревно поищут», — советует Никита Н.

Нашлись и те, кто отмечают, что российское руководство, очевидно, намного более трезво мыслит и отдаёт себе отчёт, что ядерная война станет последним глобальным конфликтом для человечества, чем Запад.

«О какой ядерной риторике вообще может идти речь? Одна запущенная Российской Федерацией ядерная ракета спровоцирует ответ от большинства ядерных государств. Россия будет уничтожена, как и полмира», — указывает Антон Ф.

Напомним, 14 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому страны «Большой семёрки» осуждают «неоправданное использование» Российской Федерацией ядерной риторики и призывают проявлять сдержанность.