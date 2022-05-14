Дамаск, , 22:30 — REGNUM Удар по сирийскому научному центру около города Масьяф, а также по порту Баниас нанесли израильские истребители F-16. Об этом 14 мая сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Истребитель F-16 израильских ВВС Фото из открытых источников

По его словам, 13 мая с 20:25 до 20:32 шесть израильских тактических истребителей F-16 нанесли удары 22 управляемыми ракетами без захода в воздушное пространство Сирии.

Удары пришлись по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населённого пункта Масьяф и по морскому порту Баниас.

Он отметил, что дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник.

В результате ударов погибли три сирийских военных и два гражданских сотрудника. Ранены два сирийских военнослужащих. Повреждения получили склады специального оборудования научного центра.