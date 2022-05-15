Цхинвал, , 13:57 — REGNUM При новом президенте Южная Осетия больше не будет совершать непредсеказуемых шагов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«Голосование было в большой мере протестным. Голосовали, в значительной степени, против Бибилова. С другой стороны, Гаглоев проявил себя как сильный публичный политик. Я думаю, что ключевым словом и для Южной Осетии, и для её отношений с Россией будет «предсказуемость». Потому что со стороны Бибилова было много инициатив, которые для Москвы становились не совсем приятным сюрпризом», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 мая во втором туре президентских выборов в Южной Осетии Алан Гаглоев одержал победу над Анатолием Бибиловым.